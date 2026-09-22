Bergerot tacha de "gravísimo" lo ocurrido en el Ramón y Cajal: "Nos preocupa que sea una práctica sistémica en todos los hospitales públicos"

¿Por qué es importante? La portavoz de Más Madrid explica que lo ocurrido lo que hace es generar "inseguridad" en los madrileños. "¿En manos de quién estamos?", señala, destacando que esa es la pregunta que hay que hacerse.

Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial por presunta prevaricación y falsedad documental en la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. La denuncia también se dirige contra la consejera de Sanidad, Fátima Matute, por revelación de secretos. Manuela Bergerot, en Al Rojo Vivo, expresó su preocupación por una posible práctica sistémica en los hospitales públicos de Madrid. Criticó al gobierno de Ayuso por atacar al cirujano denunciante y destacó la gravedad de los hechos revelados, cuestionando la gestión de la sanidad pública y prometiendo defender a los ciudadanos.

Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que investigue la modificación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal por presunta prevaricación y falsedad documental. Un escrito que se dirige también contra la consejera de Sanidad, Fátima Matute, por revelación de secretos al desvelar datos personales del cirujano que denunció el caso.

Manuela Bergerot se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre esta denuncia, indicando que el indicio que tienen es que este puede ser solo un caso de muchos otros. "Lo que nos preocupa es una práctica sistémica en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid", ha admitido. Por este motivo, han decidido denunciar a la consejera de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz de Más Madrid ha calficado de "preocupante" lo que está ocurriendo, indicando que las noticias que están saliendo a la luz lo que hacen es generar "inseguridad". "La respuesta del Gobierno de Ayuso es atacar y señalar a la persona que se atreve a denunciar", ha criticado tras ver cómo han intentado desprestigiar al cirujano que denunció lo que estaba ocurriendo en el Ramón y Cajal. De esta forma, ha asegurado que lo que le preocupa al Ejecutivo de Ayuso no es el problema, "lo que le importa es que se sepa".

"Qué rapidez y eficacia en practicar la censura, ojalá la misma en acortar las listas de espera", ha destacado, recalcando que lo que ha salido a la luz es "gravísimo" y genera inseguridad en lo madrileños. "¿En manos de quién estamos?", ha señalado, destacando que esa es la pregunta que hay que hacerse.

Un momento que ha aprovechado para mandar un mensaje de seguridad a los ciudadanos. "Aquí estamos para defender con uñas y dientes estas cacicadas de Ayuso", ha recalcado.

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