Wyoming, a los partidos "dispuestos a todo con tal de obtener rédito político" de Ceuta: "El odio es fácil liberarlo, pero es más fácil que se desmadre"

Wyoming se traslada hasta el 'pico de la mesa' de El Intermedio para recordar a los partidos "empeñados en tensar aún más" la crisis de Ceuta que "las palabras no son inocentes, crean marcos de pensamiento que tienen consecuencias reales".

Wyoming se traslada hasta el 'pico de la mesa' de El Intermedio con una "mala noticia" para los ceutíes: "Lo suyo ya no es una ciudad autónoma, porque algunos se han empeñado en transformarla en un laboratorio, y lamentablemente en uno aún más chungo que esos que prueban maquillaje en animales".

Esto se debe a que, según el presentador, "algunos partidos, lejos de querer solucionar esta crisis, parecen empeñados en tensarla aún más sin importar las consecuencias". Quizá por eso, al hablar de menores en situaciones tan delicadas como el niño que se coló en el autobús del Valladolid escondido en el eje trasero, llevan años refiriéndose a ellos como "varones en edad militar", tal y como dijo Santiago Abascal.

"¿Cómo sabe este hombre cuál es la edad militar si todavía tiene pendiente la mili?", se pregunta Wyoming, que lamenta que "este tipo de desvaríos" no sean solo de Vox. En este sentido, apunta que "Feijóo ya no se distingue de Abascal y lleva desde el comienzo de esta crisis de invasión, de que vienen a pegarse con los guardias y que no vienen a trabajar".

Mientras tanto, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo asegura que "no son migrantes, son soldados", lo que según Wyoming "demuestra que además de tener la sangre azul la tiene fría como una iguana".

Bulos y desinformación

Por otro lado, el "laboratorio" de esta crisis también se nutre de bulos y desinformación. Este fin de semana, varios medios lucían titulares con una palabra en común: "proetarras", que usaron para descalificar a una ONG que viajaba a Ceuta. El resultado, recuerda el presentador, fue el intento de linchamiento a una diputada ceutí.

"Este es el problema del odio: es muy fácil liberarlo, pero aún es más fácil que se desmadre", afirma Wyoming, que recalca que "las palabras no son inocentes, crean marcos de pensamiento que tienen consecuencias reales".

Un ejemplo es el mantra de que hay que expulsar de inmediato a todos los migrantes, algo que, señala el presentador, "es demagógico porque es ilegal". Así lo afirma el Supremo, los tratados internacionales y el propio Juan Jesús Vivas, que ahora dice precisamente lo contrario. "Quizá es que hay dos Vivas, uno que dice '¡viva la ley!' y otro que dice '¡viva pasármela por el forro!'", apunta Wyoming.

Ante el hecho de que "algunos partidos y medios estén dispuestos a todo con tal de obtener rédito político aunque ello acarree consecuencias irreparables", Wyoming les propone que cierren el laboratorio de Ceuta y se dediquen a criar gusanos de seda: "Esta historia nos ha demostrado que aquí lo que sobran son los capullos".

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