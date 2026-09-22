Zapatero dará "en las próximas horas" una explicación al juez sobre el origen de sus joyas más de tres meses después

¿Por qué es importante? La defensa del expresidente del Gobierno está estudiando el auto del juez José Luis Calama de este lunes, en el que citó a declarar a las hijas de Zapatero el próximo 30 de noviembre y pidió un informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas el pasado 19 de mayo.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero dará una explicación "en las próximas horas" al juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo.

Según ha podido saber laSexta, la defensa de Zapatero, que no tiene obligación de presentar esta explicación sobre el origen de las joyas, acepta el ofrecimiento del juez de aportar toda la documentación que estimen oportuna.

Cabe recordar que, en su declaración ante Calama, Zapatero dijo que aportaría esa documentación durante esa semana. De aquella declaración de intenciones han pasado ya más de tres meses, sin que conozcamos ninguna información por parte del expresidente del Gobierno del origen de esas joyas.

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, está estudiando el requerimiento del juez y presentará en las próximas horas un escrito explicando la documentación con la que cuentan sobre ese origen de las joyas. El abogado está estudiando también el peritaje que realizó la joyería en Serena, que situaba en 1,3 millones de euros el valor de esas joyas.

¿Qué dice el último auto de Calama?

El juez del caso Plus Ultra citó a declarar a las hijas de Zapatero como investigadas el próximo 30 de noviembre. Además solicitó un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno del pasado 19 de mayo.

En su declaración en la Audiencia Nacional, Zapatero evitaba responder a Calama sobre las joyas intervenidas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros, al alegar que no había tenido tiempo suficiente para recopilar la documentación necesaria que acredite su origen.

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En el auto en el que acuerda el informe pericial, el juez precisa que los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas de joyería, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos.

La resolución acuerda dar traslado a la joyería Yanes de los seis dictámenes gemológicos realizados por el Instituto Gemológico Español el pasado mes de junio sobre las piezas de joyería incautadas.

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