Andrea Ropero, sobre el desahucio de Mari Carmen, de 87 años: "Está bastante decaída por la presión"

La reportera se ha desplazado hasta la acampada de apoyo organizada por el Sindicato de Inquilinas para intentar paralizar el desahucio. Este está previsto para este miércoles, a las ocho de la mañana.

Este miércoles está previsto el desahucio de Mari Carmen, una mujer de 87 años y lleva viviendo en su piso desde 1956. Andrea Ropero se ha desplazado hasta la acampada de apoyo organizada por el Sindicato de Inquilinas frente al domicilio de Mari Carmen para intentar evitar ese desahucio.

La reportera expone que en centenares de personas siguen reunidas en la zona para mostrar su apoyo a Mari Carmen, entre ellas, personas muy conocidas del mundo de la cultura "que han querido venir hasta aquí para decir 'basta a la especulación' e intentar parar el desahucio".

Este está previsto para este miércoles a las ocho de la mañana, momento en el que llegará la ejecutiva judicial para ejecutarlo. Ropero ha podido hablar con Mari Carmen, que le ha transmitido que se encuentra "mal" y "muy nerviosa". "Tiene miedo", añade.

Ropero, además, ha visto que su salud ha empeorado desde que fuera entrevistada por El Intermedio el pasado junio. "Estaba bastante decaída por la presión, porque tiene que ser insoportable enfrentarte a un desahucio a tus 87 años", reflexiona Andrea.

"Este desahucio es tan preocupante porque no hay que olvidar que hablamos de una mujer de 87 años, muy vulnerable, una mujer que lleva toda su vida en ese edificio, sus padres, sus abuelos y ella han vivido aquí durante 71 años y no ha dejado jamás de pagar", indica Ropero. El problema es que un fondo buitre ha comprado su piso y le exige 2.650 euros, una cantidad que ella, con su pensión de 1.400 euros no puede asumir.

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