Ainhoa Martínez celebra la retirada de la acreditación a Vito Quiles: "Acosar no es informar y el periodismo no es activismo"

Ainhoa Martínez confía en que la decisión sobre Vito Quiles "mejore el clima y el ambiente de trabajo" en el Congreso, que, asegura, se ha "enrarecido" desde la llegada de estos profesionales.

Vito Quiles no podrá entrar de forma definitiva en el Congreso de los Diputados. Una decisión que la periodista Ainhoa Martínez valora en Al Rojo Vivo como "una muy buena noticia", al considerar que el caso pone sobre la mesa los límites entre periodismo y activismo.

"Acusar no es informar y el periodismo no es activismo", afirma Martínez, que recuerda el conflicto jurídico generado cuando el Congreso concedió las acreditaciones a estos periodistas y posteriormente intentó retirarlas. Según explica, la modificación del reglamento permitió establecer sanciones para determinadas conductas, como interrumpir ruedas de prensa o grabar en espacios donde no está permitido.

Martínez subraya que existen unas normas dentro del Congreso "a las que nos atenemos todos los periodistas que trabajamos allí" y destaca que, salvo estos casos, ningún otro periodista ha recibido sanciones desde la entrada en vigor del reglamento.

La periodista confia además en que la decisión contribuya a "mejorar el clima y el ambiente de trabajo" en la Cámara. Asegura que periodistas de distintas líneas editoriales e ideologías han trabajado hasta ahora "en perfecta armonía" y que la llegada de estos profesionales ha "enrarecido" ese ambiente.

Por último, Martínez señala que este tipo de situaciones también pueden beneficiar a los propios políticos, ya que, según afirma, algunos aprovechan la presencia de estos periodistas como argumento para evitar preguntas o corrillos con el resto de informadores.