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VÍDEO | Lorena Castell pone a Cristina Pedroche frente al soplador de alta presión de 'Congelados': "3.000 vatios en tu cara"

Lorena Castel vuelve a Zapeando para hablar de la nueva entrega de 'Congelados' que emitirá laSexta esta noche a las 23:00 y pone a los zapeadores frente a una de las pruebas: el soplador de alta presión.

Lorena Castel vuelve a Zapeando para hablar de la nueva entrega de 'Congelados' que emitirá laSexta esta noche a las 23:00 y pone a los zapeadores frente a una de las pruebas: el soplador de alta presión.

Lorena Castell visita Zapeando para hablar del nuevo programa de 'Congelados', donde ella misma se enfrentará a la divertida prueba del soplador de alta presión.

Para mostrar a los zapeadores cómo es ponerse delante de esta máquina que te pone la cara como si fueras un perro mirando por la ventanilla del coche, Lorena se ha traído el soplador y les propone ponerse frente a él en directo.

"3.000 vatios en tu cara", le advierte Lorena a Cristina Pedroche, que es la primera voluntaria para esta prueba. "¡Que me ahogas!", reacciona la zapeadora ante el tremendo chorro de aire que le da en toda la cara.

Miki Nadal asume el control del soplador y aprovecha para hacer repaso general, también a Iñaki Urrutia, María Gómez y Dani Mateo. Puedes ver sus divertidas caras en este vídeo.

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