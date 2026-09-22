El tirón de orejas de Wyoming al Gobierno con el caso Fergie Chambers: "El compromiso se demuestra con hechos"

Este multimillonario ha usado su fortuna para señalar a empresas armamentísticas relacionadas con Israel y apoyar a proyectos humanitarios en la Franja de Gaza. Esto ha provocado que se acusado por EEUU de, entre otras cosas, blanqueo de capitales.

El Gran Wyoming arranca El Intermedio contando la historia de Fergie Chambers. "Es un multimillonario estadounidense que apoya el movimiento palestino y se muestra crítico con el genocidio cometido por Israel", relata.

Para Estados Unidos, Chambers es "un comunista". "Claro que allí, para que te consideren comunista, basta con frenar cuando el semáforo está en ámbar", comenta. El multimillonario decidió usar su dinero "para, entre otras cosas, señalar a empresas armamentísticas relacionadas con Israel". Además, destinó 7,5 millones de dólares de su fortuna a proyectos humanitarios en la Franja de Gaza.

"Como en EEUU un millonario con principios es más raro que una lubina con corbata, lo acusaron de blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios", explica el presentador. Sobre Chambers, "pesaba una orden de detención internacional que se ejecutó el pasado 10 de julio en Ibiza".

Desde entonces, se encuentra en prisión provisional en España a la espera de su extradición. "Aparentemente, está preso por su labor humanitaria y su oposición al régimen de Netanyahu", señala Wyoming. El presentador indica que el lado bueno de eso es que "en una cárcel española se come más sano que en cualquier restaurante norteamericano".

"El equipo de defensa de Chambers, liderado por el juez Garzón, sostiene que lo están persiguiendo por motivos políticos", indica Wyoming, "y así llegamos hasta hoy". Este martes, el Consejo de ministros tenía dos opciones: "paralizar el proceso de extradición y plantarse ante EEUU o seguir adelante y permitir que la Audiencia Nacional evalúe la situación".

Wyoming expone que "han elegido la peor opción": "Permitir que la justicia española siga adelante con la investigación". El presentador señala que una vez la Audiencia Nacional emita su informe, el Gobierno volverá a tener ocasión de decir si lo extradita o no.

"Pero, conociendo los plazos de la justicia, ¿quién le va a devolver ese tiempo en prisión a este pobre hombre?", se pregunta Wyoming. "Este martes el Gobierno tenía una oportunidad de demostrar su determinación con la causa palestina frente a EEUU y Netanyahu, pero ha preferido no hacerlo y dar una patada hacia delante", reflexiona. Para él la moraleja es que "el compromiso no solo se demuestra con palabras, sino con hechos".

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