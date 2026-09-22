Albares asegura que Marruecos "va a aceptar el retorno" de los migrantes y que "hará todo lo necesario" para evitar una nueva entrada masiva

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores tacha de "disparate" la posibilidad de plantear una cosoberanía de las ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos. "Ceuta y Melilla son España. Ceuta y Melilla son la Unión Europea", asegura en Al Rojo Vivo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que Marruecos aceptará el retorno de los migrantes que entraron masivamente en Ceuta el 30 de julio. Según Albares, las autoridades marroquíes están comprometidas a evitar nuevos episodios similares, como ya demostraron el 15 de agosto con un despliegue policial. En una entrevista en Al Rojo Vivo, destacó que el 90% de los migrantes retornaron en 48 horas sin complicaciones. Además, Albares denunció la influencia de fuerzas políticas que promueven el odio y subrayó la importancia de la convivencia en Ceuta. También mencionó su comunicación con su homólogo marroquí para abordar la situación conjuntamente.

Marruecos aceptará el retorno de los migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta el pasado 30 de julio. Así lo defiende el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, José Manuel Albares, que afirma que las autoridades marroquíes harán "todo lo necesario" para evitar un episodio similar en las próximas horas, recordando que ya lo hicieron el 15 de agosto.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Albares asegura que no puede hablar en nombre del Gobierno de Marruecos, pero que sí constata "con los hechos" la disposición del país a retornar a esos migrantes que entraron en territorio español. "El 90% había retornado en 48 horas sin ninguna dificultad por parte de Marruecos. El 15 de agosto se evitó una nueva entrada con un despliegue policial", defiende Albares.

"Yo no le puedo certificar quién estuvo o quién dejó de estar detrás del 30 de julio, pero sí tengo claro que los mercaderes del odio, la internacional reaccionaria, estuvieron muy activos y yo lo denuncié en la Comisión de Exteriores el día 28 de agosto. Ahí están los tuits, ni siquiera se escondieron para dividir a los ceutíes, dividir a los españoles y dividir a los europeos, y veo que esa semilla del odio está germinando en algunas fuerzas políticas", afea el ministro, que alude a las críticas de PP y Vox en las últimas semanas.

Albares destaca el "ejemplo de convivencia" que supone Ceuta y unos vecinos que "conviven en armonía". "Eso es lo más precioso que tiene Ceuta, que tiene España y que tiene Europa. En un momento en el que solicito unidad para todos, lo que tengo claro es que quien ha actuado desde el primer minuto es el Gobierno de España", agrega.

El ministro de Asuntos Exteriores defiende que llamó a su homólogo marroquí, con el que se reunirá en la Asamblea de la ONU esta semana, en cuanto tuvo conocimiento de la "avalancha" en Ceuta. Lo hizo, dice, para "empezar a trabajar juntos", dándole dos premisas: "Ese flujo hay que cortarlo y hay que movilizar todos los agentes que sean necesarios".

Albares ve "absurdo y torticero" hablar de un 'plantón' de Sánchez a Trump

Preguntado por el rechazo de Pedro Sánchez a la invitación de Donald Trump a participar en la recepción por la Asamblea de la ONU alegando motivos de agenda, Albares tacha de "absurdo" calificarlo como un "plantón". "Ni la política exterior de España está planteada de esa manera", agrega el ministro, que explica que "el español y lo hispano son parte de EEUU, desde su independencia y desde antes de su independencia".

"Lo que sí le puedo decir es que soy consciente de que el presidente tiene una agenda muy, muy cargada. Los grandes retos que tenemos los españoles planteados a nivel global solo se resuelven desde el multilateralismo aquí en las Naciones Unidas", asegura.

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