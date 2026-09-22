Miguel Merino, padre de Mikel Merino: "Para mí, súper orgulloso de que sea futbolista y que sea mejor que yo"

Thais Villas habla con Miguel Merino, padre de Mikel Merino, que le desvela anécdotas de la infancia de su hijo y expresa su orgullo por que su hijo haya seguido sus pasos como futbolista profesional.

Thais Villas estrena sección, 'Padres con estrella', donde entrevista a los padres y madres de grandes deportistas, artistas o personajes famosos. El primero es Miguel Merino, cuyo hijo Mikel se ha convertido este verano en campeón del mundo con la selección española.

Miguel, que también fue futbolista profesional y jugó en Osasuna, asegura que su hijo ha sido "muy respetuoso" y no han sido padres de tener que echarle broncas, al menos a nivel de fútbol, porque "en otras cosas sí".

Aunque Miguel asegura que no quisieron presionar a Mikel para que siguiera sus pasos, recuerda que desde muy pequeño cogía las pelotas y decía "balón mío", momento en que decidieron regalarle un balón. En casa tenían muchos balones, sobre todo de espuma porque, explica Miguel, "nos rompía las cortinas".

Con 20 años, Mikel se fue a jugar al Borussia de Dortmund. Miguel cuenta que viajó con un par de amigos que "le ayudaron a vivir allí mejor las situaciones que le pudieron contrariar, porque no jugó todo lo que hubiese querido". También tenía visitas habituales de su madre, que iba a "hacerle alguna comidita".

La trayectoria profesional de ambos también tiene un punto en común: Stuttgart. Allí marcó Miguel Merino un gol con la selección en 1991. 33 años después, su hijo Mikel hizo lo mismo contra Alemania. Para celebrarlo, hizo la celebración típica de su padre, que era dar la vuelta al córner. Una celebración que, cuenta Miguel, surge de una dedicatoria para su madre.

A la hora de ver los partidos de su hijo, Miguel reconoce que no es supersticioso, aunque alguna vez se ha puesto unos calcetines que salieron con el gol de su hijo frente a Alemania en la Eurocopa.

Ahora Mikel juega en el Arsenal, pero cuando vuelve a casa, a Pamplona, Miguel confiesa que suele comerse "un buen chuletón": "Si nos oye la nutricionista...", comenta con humor.

Thais pregunta a Miguel si no le habría gustado que su hijo fuera notario, a lo que el padre de Mikel afirma que no podría estar en un despacho: "Tendría que estar levantándose de la silla y dando vueltas para desfogarse".

"El ha elegido lo que quería. Le ha salido, que es muy difícil, y yo para mí súper orgulloso de que sea futbolista y que sea mejor que yo, porque yo estoy viviendo cosas que no he podido podido vivir como futbolista profesional y esto para mí es un lujo. No puedo pedir más", afirma.

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