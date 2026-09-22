"Es muy gordo": el susto de Karina al explotar un globo a centímetros de su cara en Congelados

Tras enfrentarse al vómito de un bebé, el equipo de Miki Nadal formado con María José Suárez y Karina, se verá las caras con un globo gigante a punto de estallar.

Los nervios vuelven a ponerse a prueba en la segunda entrega de Congelados, donde cualquier pequeño movimiento puede convertir una situación aparentemente tranquila en un momento de máxima tensión.

Continúan las pruebas del equipo de Miki Nadal que tras enfrentarse al vómito de un bebé, ahora llega una prueba mucho más explosiva: un enorme globo que permanece hinchándose a escasos centímetros de los participantes hasta que finalmente explota delante de sus caras.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo el globo va adquiriendo un tamaño cada vez mayor mientras aumenta la tensión entre los concursantes hasta que finalmente explota de golpe y provoca un susto monumental.

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

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