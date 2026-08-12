Maíllo advierte de las consecuencias legales de la "desobediencia" de Marlaska al Senado: "Tenía una obligación constitucional"

El portavoz de la comisión de Interior asegura que el ministro ha incurrido en "una auténtica desobediencia" y anuncia que tomará medidas "políticas y legales".

Este miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha ausentado de la comisión que controla a su departamento en el Senado, a la que había sido convocado por el PP para dar cuenta de la situación en Ceuta tras la crisis migratoria de los pasados días 30 y 31 de julio.

El presidente de la comisión, Fernando Martínez-Maillo (PP), ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la ausencia de Marlaska y ha asegurado que "es una auténtica desobediencia que un ministro no acuda".

"Marlaska tenía la obligación constitucional de venir", ha puntualizando, añadiendo, además, que "los ciudadanos ceutíes tenían el derecho de recibir explicaciones por parte del Gobierno".

Unos minutos después de la sesión, Marlaska ha hablado y ha explicado que no ha acudido al Senado porque ha pedido comparecer a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo 28 de agosto. No obstante, Maíllo ha aclarado que "fue convocado en el Senado y ,a posteriori, hizo la petición de comparecer en el Congreso".

"No puede decidir en qué cámara comparece y en cuál no", ha concluido Fernando Martínez-Maíllo su entrevista con Inés García en Al Rojo Vivo.

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