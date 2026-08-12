Monrosi califica de "populismo" la visita de Margarita Robles a Ceuta: "Un circo impropio y lamentable en una situación de emergencia absoluta"

"No me parece, sinceramente, lo más conveniente que la ministra de Defensa dedique muchos más minutos a este populismo, que parece que el populismo es una cosa muy sofisticada que se ha inventado ahora con el trumpismo y el populismo. Esto es populismo y no es peyorativo", asegura Monrosi.

En un análisis sobre el encuentro entre Pepi, vecina de Ceuta, y la ministra Robles, José Enrique Monrosi, periodista de ElDiario.es, comenta en Al Rojo Vivo que no sorprende a quienes conocen a Robles por su trayectoria. Monrosi critica que las administraciones no atiendan adecuadamente las preocupaciones de los ciudadanos de Ceuta, calificando la situación como un "circo impropio" en una emergencia. Considera que el enfoque de la ministra es populista y compara su actitud con campañas electorales. Además, Monrosi señala que el gobierno debería centrarse en transmitir seguridad, recordando las denuncias de agresiones sexuales en Ceuta. Coincide con Pablo Pombo en que el gobierno debe evitar el "populismo barato".

En relación al momento protagonizado por Pepi, vecina de Ceuta y la ministra Robles, el periodista de ElDiario.es José Enrique Monrosi afirma en Al Rojo Vivo que tampoco cree que este gesto sorprenda demasiado a la gente que conoce a Margarita Robles, por su trayectoria, su personalidad y su perfil.

Monrosi considera que las administraciones públicas, el Gobierno del Estado, también tiene que hacerse cargo de los desvelos de una parte de su ciudadanía de Ceuta. "Voy a resumir todo lo que estoy viendo esta mañana como un circo impropio y lamentable en una situación de emergencia absoluta como la que está viviendo una ciudad autónoma como Ceuta. No me parece, sinceramente, lo más conveniente que la ministra de Defensa dedique muchos más minutos a este populismo, que parece que el populismo es una cosa muy sofisticada que se ha inventado ahora con el trumpismo y el populismo. Esto es populismo y no es peyorativo".

"A mí me recuerda esto un poco a las campañas electorales de los que quieren ser alcalde y se pasean por los barrios. Le preguntan a Mari Carmen si el marido está mejor de lo suyo, aunque no haya visto a Mari Carmen en su vida. Yo puedo llegar a empatizar, por supuesto, con el sentimiento de inseguridad y de vulnerabilidad", añade.

El periodista de ElDiario.es aprovecha su intervención en el programa Al Rojo Vivo para hacer un poco de pedagogía por parte de un gobierno "que se dice progresista desde el 30 o 31 de julio, que tuvo lugar la crisis fronteriza": "Que sepamos, en Ceuta se han denunciado cinco agresiones sexuales. Las cinco víctimas son niñas menores de edad, marroquíes. Habría que explicarle a Pepi que si alguien tiene que tener miedo son las niñas, los niños que están durmiendo en la calle, que no saben si van a comer mañana o si van a poder ducharse".

Por último, el periodista de ElDiario.es señala, sin que sirva de precedente, que coincide con Pablo Pombo, periodista de El Confidencial. "Creo que lo que debería dedicarse el Gobierno es a trasladar una sensación de seguridad en todo el territorio español, pero no a este populismo barato, por así decirlo", puntualiza.

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