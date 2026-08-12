Juanma Romero, sobre la visita de Margarita Robles a Ceuta: "Ha demostrado saber cómo tratar a los ciudadanos en una situación muy complicada"

"Podía haberse apartado o haberse intentado que las cámaras no reflejasen en ese momento, pero todo lo contrario. Y yo creo que eso es muy de agradecer", afirma el periodista de El Independiente sobre el momento vivido entre Pepi y la ministra Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó Ceuta, donde tuvo un emotivo encuentro con Pepi, una vecina que le pidió entre lágrimas que no abandonen la ciudad. En el programa Al Rojo Vivo, el periodista Juanma Romero destacó la empatía de Robles al consolar y tranquilizar a la mujer, subrayando que los políticos deben acercarse a los ciudadanos, no solo los alcaldes, sino también los ministros. Romero opina que, en un momento de presión sobre el Gobierno, este gesto beneficia a Robles, aunque recalca que es crucial proporcionar seguridad y condiciones de vida dignas a los ceutíes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado Ceuta este miércoles. Una visita marcada por su encuentro con Pepi, vecina de Ceuta, que ha suplicado a Robles, entre llantos, que no abandonen su ciudad.

En su intervención en el programa Al Rojo Vivo, Juanma Romero, periodista de El Independiente, habla sobre el momento vivido por la ministra Robles en Ceuta: "Creo que esto además le puntúa claramente a favor porque ha demostrado bastante empatía con la mujer, acercándose a ella, entendiendo su desasosiego, su ansiedad. La preguntado el nombre, la ha consolado, la ha tranquilizado incluso, como ha dicho ella misma".

"Y yo creo que eso es también la labor que tienen que hacer los políticos, la de acercarse a los ciudadanos, no solamente los que son alcaldes, que son los que más están a pie de obra, sino también los propios ministros. Y yo creo que ella ha demostrado saber cómo tratar a los ciudadanos en una situación muy complicada", añade Romero.

Juanma Romero considera que en el momento en el que hay gran presión sobre el Gobierno por cómo está actuando, por las críticas al abandono institucional y "creo que esto, por supuesto, le ayuda".

Por último, con respecto a este tema, Romero destaca en Al Rojo Vivo lo siguiente: "Ahora bien, no basta solamente con esto, basta con hacer, con proporcionar la seguridad y las condiciones de vida dignas, tanto para los ceutíes como para los que están todavía ahí. Y es evidente que Margarita Robles ha sabido captar el momento".

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