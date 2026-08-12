Martínez-Vares, sobre la ausencia de Marlaska en el Senado: "Hay una ruptura dentro del propio Gobierno"

Para el CEO de Rebellious Words, Robles tiene una manera de ver esta crisis distinta al resto, "porque es la única miembro del Gobierno que ha criticado de una manera suave a Marruecos y, sobre todo, que ha dicho que el CNI sí hizo su trabajo".

La comparecencia en el Senado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha echado a andar pese a la ausencia del mismo. El propio presidente de esta comisión el popular Fernando Martínez-Maíllo, que dice que su ausencia de hoy debe ser entendida como un acto deliberado y consciente de rebeldía.

Sobre esta cuestión, Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, afirma en el programa Al Rojo Vivo Bueno que los ministros están dando muestras de poca claridad en este asunto.

"Aquí hay una ruptura de dentro del propio Gobierno. Margarita Robles no se ha negado a comparecer en el Senado. Ayer, el Partido Popular recibió una carta del Ministerio de Defensa diciendo que tiene interés en comparecer en el Senado", asegura Martínez-Vares en Al Rojo Vivo.

Según el CEO de Rebellious Words, el respeto a las cámaras se le ha de tener, no a las dos cámaras. "Margarita Robles me da la impresión de que tiene una manera de ver esta crisis distinta al resto, porque es la única miembro del Gobierno que ha criticado de una manera suave a Marruecos y, sobre todo, que ha dicho que el CNI sí hizo su trabajo".

Martínez-Vares remarca en Al Rojo Vivo que para él eso es clave, porque "no estaríamos hablando de la situación que vivimos hoy, 14 días después, si no hubiera fallado todo, si no hubiera fallado todo sin la colaboración de la frontera marroquí".

"Los policías marroquíes no hicieron ningún intento de frenar esa invasión sobre otro territorio y lo que hemos visto hasta el momento es una posición absolutamente de sumisión del Gobierno de España frente a lo que ha hecho Marruecos", añade Martínez-Vares.

El CEO de Rebellious Wordso considera que la posición que está tomando Margarita Robles le va a traer algún dolor de cabeza, porque el Gobierno va como una veleta cambiando. "Es que no se nos puede olvidar que el Gobierno que ahora dice que va a devolver a todos, a todos los que han entrado en Ceuta, es el mismo que inauguró su gobierno con la llegada del Aquarius", puntualiza.

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