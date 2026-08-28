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El monólogo de Santi Rodríguez sobre Walt Disney: "Se murió y lo congelaron, como a las empanadillas"

Santi Rodríguez reflexiona en su monólogo de El Club de la Comedia sobre Walt Dinesy, quien "hizo unas películas muy retorcidas con cuentos": "Por ejemplo, 'La Bella Durmiente".

El monólogo de Santi Rodríguez

Santi Rodríguez arranca su monólogo de El Club de la Comedia cantando en el plató, donde comienza a hablar de Walt Disney, quien "se murió y lo congelaron, como a las empanadillas". "Este hombre hizo unas películas muy retorcidas con cuentos", destaca el actor, que pone de ejemplo con La Bella Durmiente: "No encaja, se llama Aurora, y aurora significa madrugón".

"Resulta que sus padres se encontraron a una rana de estas que hablan, que ya quedan pocas", explica el cómico, que explica que "se olvidaron de invitar a su bautizo a un hada, que se cabreó y le echó una maldición a la chiquilla". "No lo entiendo, si no te han invitado, eso que se ahorra", destaca Rodríguez, que afirma que el rey, asustado, "le puso tres guardaespaldas alrededor, como tres moscardones".

Puedes ver el monólogo al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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