El monólogo de Santi Rodríguez sobre Walt Disney: "Se murió y lo congelaron, como a las empanadillas"

Santi Rodríguez reflexiona en su monólogo de El Club de la Comedia sobre Walt Dinesy, quien "hizo unas películas muy retorcidas con cuentos": "Por ejemplo, 'La Bella Durmiente".

Santi Rodríguez arranca su monólogo de El Club de la Comedia cantando en el plató, donde comienza a hablar de Walt Disney, quien "se murió y lo congelaron, como a las empanadillas". "Este hombre hizo unas películas muy retorcidas con cuentos", destaca el actor, que pone de ejemplo con La Bella Durmiente: "No encaja, se llama Aurora, y aurora significa madrugón".

"Resulta que sus padres se encontraron a una rana de estas que hablan, que ya quedan pocas", explica el cómico, que explica que "se olvidaron de invitar a su bautizo a un hada, que se cabreó y le echó una maldición a la chiquilla". "No lo entiendo, si no te han invitado, eso que se ahorra", destaca Rodríguez, que afirma que el rey, asustado, "le puso tres guardaespaldas alrededor, como tres moscardones".

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