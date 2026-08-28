Una profesora harta de los malos olores crea "la esquina de los pedos" en su clase

Cansada de que las flatulencias se conviertan en el enemigo invisible del aula, una profesora ha tomado como medida crear un rincón específico para que sus alumnos puedan ir a soltar sus gases, con ambientador incluido.

La profesora, harta del continuo mal olor en clase, ha bautizado el espacio como 'la esquina de las flatulencias', un rincón al que los alumnos deben acudir si necesitan echarse una ventosidad. Para intentar que la experiencia sea algo más llevadera, ha puesto además un ambientador a disposición de los estudiantes. "Muy buena idea, pero hay pedos que viajan más allá de la esquina", bromea Alba Sánchez en Aruser@s. Alfonso Arús, por su parte, no puede evitar imaginarse las condiciones que deben darse allí dentro para que una profesora haya tenido que llegar a este extremo: "Es que tiene que ser un infierno", sentencia entre risas.

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