El monólogo de Santi Rodríguez sobre las asignaturas inútiles del colegio: "La raíz cuadrada me habrá venido bien saber hacerla ninguna vez"

Santi Rodríguez habló de las estadísticas, los problemas de matemáticas y hasta los Reyes Magos con su particular lógica en El Club de la Comedia: una infancia marcada por trenes descarrilados, Pedritos desafortunados y conocimientos de dudosa utilidad.

Santi Rodríguez no se fiaba de las estadísticas. Y, a juzgar por su razonamiento en El Club de la Comedia, tampoco de los trenes. El cómico arrancó su monólogo cuestionando una estadística según la cual el 22 % de la gente moría por fumar: "Si el 22 % muere por fumar, ¿por qué muere el 78 % restante? Porque no fuma". Su solución para otra estadística, la que situaba la mayoría de accidentes ferroviarios en el último vagón, era todavía más contundente: "Coño, pues quita el último vagón".

La desconfianza hacia las matemáticas le venía de lejos. De niño, Rodríguez creía que iba al colegio "por culpa de los Reyes Magos" y recordaba especialmente un tren eléctrico que había recibido como regalo y que su padre tardó horas en montar. Cuando por fin pudo jugar, el resultado fue un descarrilamiento con el que resumió su particular filosofía ferroviaria: "He hecho lo mismo que haces tú cuando hay huelga de Renfe. ¿Tú qué haces? Cagarte en la Renfe. Pues yo lo he hecho de verdad".

El colegio tampoco había mejorado su relación con los números. Entre profesores con un aliento capaz de convertirse en arma química y los problemas de matemáticas protagonizados por un tal Pedrito, al que siempre le ocurría alguna desgracia, Rodríguez había encontrado poco sentido a aquellas enseñanzas. Especialmente a la raíz cuadrada: "La raíz cuadrada, por Dios, la raíz cuadrada. ¿Para qué vale una raíz cuadrada?". Y sentenciaba con la sinceridad de quien había sobrevivido a Primaria: "A día de hoy yo calculo que a mí la raíz cuadrada me habrá venido bien saber hacerla ninguna vez".

Los problemas de trenes eran otro suplicio. Si uno salía de Toledo y otro de Madrid, Rodríguez no veía necesario calcular dónde iban a encontrarse: "Si lo que hay que hacer es desalojar el último vagón". Tampoco entendía las preguntas de cultura general después de pasarse el día estudiando: "Isabel la Católica murió en... Pues murió enferma. Si murió rebosante de salud no estaba". Y para rematar aquella pedagogía imposible, recordaba una pregunta aparentemente sencilla: "Dime cinco animales de África". Su respuesta, fiel al espíritu del monólogo, lo decía todo: "Tres tigres y dos leones".

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