Alfonso Arús, sobre el vídeo filtrado de los actores de 'Emily in Paris': "Sylvie en la vida real es igual"

Alfonso Arús celebra la nueva temporada de 'Emily in Paris', que regresa a las pantallas el próximo 24 de diciembre. Además, el presentador analiza en este vídeo imágenes filtradas de una fiesta de los actores.

Alfonso Arús se muestra muy contento tras conocer "una gran noticia": "¡Vuelve 'Emily in Paris'!". Y es que la serie favorita del presentador de Aruser@s regresa con su nueva temporada el próximo 24 de diciembre, en Nochebuena. Además, Tatiana Arús enseña en este vídeo unas "imágenes que se han filtrado de Sylvie pasándoselo en gran de en compañía de otros actores, como el chef, al que se le ve más suelto que en la serie". "Yo creo que Sylvie en la vida real es igual", destaca Alfonso Arús.

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