El monólogo de Berto Romero sobre la vida inteligente: "En la tierra sí la hay, los chimpancés"

"¿Creéis que hay vida inteligente?, no en España, sino en otros planetas", pregunta Berto Romero en el arranque de su monólogo en el plató de El Club de la Comedia.

Berto Romero llega a El Club de la Comedia con una duda que pregunta al público: "¿Creéis que hay vida inteligente?, no en España, sino en otros planetas". "En la tierra sí que las hay, los chimpancés, los humanos no seremos tan listos si estamos todo el rato en crisis", destaca el cómico, que reflexiona en el vídeo: "Estoy harto de escuchar a los economistas decir que estamos en una crisis porque ha explotado la burbuja inmobiliaria pero no saben cómo se soluciona".

"Yo soy economista, no solucionista", ironiza el cómico, que destaca que "mientras tanto los chimpancés está igual que hace 50 años, no veo que noten la crisis". Eso sí, "tiene que haber vida inteligente": "Los alienígenas son como mi pena ahora mismo, existe, está entre nosotros, pero no los enseñamos porque la humanidad no está preparada". "Yo quiero que vengan cuanto antes y, si puede ser, que se presenten ante alguien que no parezca desequilibrado", pide el humorista, que reflexiona: "¿Qué mierda es esa que dicen todos los abducidos de que les han metido una sonda anal?". "Yo creo que la humanidad tiene mejores cosas que ofrecer que tu recto", asegura.

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