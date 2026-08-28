Maestre, sobre los altercados en Ceuta: "No existe justificación para el racismo, para que los ceutís actúen de esa manera"

La tensión en Ceuta ha terminado por hacer estallar la "olla a presión", con nuevos altercados contra los migrantes y los medios. Antonio Maestre apunta a la inacción del Gobierno y a los discursos de odio como "caldo de cultivo".

El periodista Antonio Maestre analiza en Al Rojo Vivo cómo crece la tensión en Ceuta, donde este jueves se han vuelto a producir altercados: intentos de bloquear el reparto de ayuda humanitaria a los migrantes, destrozos de tiendas de campaña en la playa de Benítez y protestas contra los medios de comunicación.

Maestre considera que la situación responde a dos factores. El primero, la ausencia de una justificación para los episodios de violencia y racismo que se están produciendo. "No hay ninguna situación que estén viviendo los ciudadanos de Ceuta que justifique eso que hemos visto. Ninguna. No existe justificación para el racismo ni para actuar así contra Cruz Roja, para evitar el reparto de suministros y víveres a gente que también está sufriendo", sostiene.

A su juicio, hay además dos circunstancias que están propiciando que estos episodios se produzcan. "Cuando los pogromos ocurren, ocurren porque siempre hay una situación previa", señala. En primer lugar, apunta a la "inacción del Gobierno", al que acusa de haber actuado "mal, tarde, de manera temeraria" y "de manera imprudente", gestionando la crisis "como si esto no ocurriera".

Maestre considera que el Ejecutivo ha tardado 25 días en tomarse en serio la situación y que esa demora "ha generado un caldo de cultivo" que permite a la extrema derecha utilizar la crisis para que "su discurso de odio empiece a calar".

El periodista sitúa el segundo factor en la derecha y la extrema derecha. En este sentido, cuestiona los discursos de Alberto Núñez Feijóo sobre la inmigración, en particular cuando presenta a los migrantes como "un factor de enfermedades" o plantea que hay que «confinar a los inmigrantes". Para Maestre, este tipo de mensajes reproducen ideas "históricamente eugenésicas y racistas" y contribuyen a generar "una situación de miedo en la población".

"Así que aquí hay mucho y nadie bueno para analizar", concluye.

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