Una guía turística de Ceuta advierte de las consecuencias económicas en la ciudad: "Está afectando muchísimo al comercio"

Cruceros cancelados, comercios cerrados... Una guía turística nos explica cuáles son las consecuencias que está teniendo para Ceuta la crisis que vive desde el pasado 31 de julio.

Cecilia es guía turística en la ciudad autónoma de Ceuta y vive de cerca las consecuencias económicas que están viviendo: "Tenemos una empresa que se llama 'Visitando Ceuta' y este mes la facturación ha sido 'cero'. También trabajamos con otras empresas, una de ellas tiene rutas con cruceros, y nos han cancelado ya cinco rutas de esos cruceros".

La ciudad, confiesa Cecilia, se está viviendo "muy afectada económicamente y local en todos los aspectos". Ceuta es además "una ciudad que vive mucho del turismo, una ciudad preciosa que animó a toda España que venga a conocerla una vez que pase esta situación", asegura esta guía turística.

Pero también a nivel psicológico, la situación está afectando. De hecho, su familia ha pasado ya 15 días fuera y "vamos a intentar irnos también unos cuantos días para desconectar. No tenemos seguridad y nos da un poco de miedo", confiesa Cecilia que está casada con un hindú y señala el ejemplo de convivencia y de respeto que hay entre las culturas que conviven en la ciuedad.

"Hemos vivido todos en hermandad. Yo siempre, cuando hago ruta a mis turistas, voy con la bandera de la convivencia, con la bandera de Ceuta en una mano y con la de la convivencia en otra, porque es precioso ver cómo participamos todos de todas las fiestas", asegura orgullosa. En el vídeo podemos ver al completo este testimonio.

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