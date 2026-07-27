El monólogo de Luis Piedrahita sobre los esquimales: "¿Cómo coño se amuebla un iglú?, ¡no puedes arrimar la cama a la pared!"

"¿Qué coño vieron los esquimales para quedarse allí?, esos tíos no aparecieron allí, atravesaron todo el planeta, no les gustó y cuando llegaron al hielo dijeron, 'aquí'", reflexiona Luis Piedrahita en su monólogo de El Club de la Comedia.

"Hay comportamientos del hombre que no tienen explicación", señala Luis Piedrahita en su monólogo en El Club de la Comedia, donde pone este ejemplo: "A mí me encanta ducharme escuchando Intereconomía, así, además del cuerpo, también me lavo el cerebro". Por otro lado, el humorista recuerda que "todos sabemos que el ser humano apareció en África y fue poblando el planeta": "Fueron por Altamira haciendo un grafiti, Francia...".

"Mi pregunta es, '¿qué coño vieron los esquimales para quedarse allí?, esos tíos no aparecieron allí, atravesaron todo el planeta, no les gustó y cuando llegaron al hielo dijeron, 'aquí'", afirma Luis Piedrahita en su monólogo, donde se pregunta: "¿Cómo convences a todo un pueblo esquimal para que se quede a vivir en el hielo?". Y es que señala que ni siquiera "sabían que eran esquimales" y reflexiona sobre de dónde ha salido su nombre: "Yo esquío mal, esqui-mal, y se quedaron con el nombre". Por último, afirma que "hicieron unas casas rarísimas, semiesféricas", llamadas "inglús": "Son peligrosísimos, no puedes hacer una ventana redonda en el techo, que te llenan la casa de botellas". Además, son "unas casas redondas, sin esquinas... ¿cómo coño se amuebla un iglú?, ¡no puedes arrimar la cama a la pared!", se pregunta Pieadrahita, que reflexiona en el vídeo: "Habrá un Ikea de inglús, a lo mejor, en vez de un metro y un lápiz, te regalan un compás y un transportador".

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