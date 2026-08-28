El monólogo de Juanma López Iturriaga sobre su carrera: "Jugué muchos años en un equipo a las afueras de Bilbao, en el Real Madrid"

"Voy a cumplir tres décadas de vivir de p*** madre con un solo éxito, que tiene mérito, es lo que se conoce como hacerte un Massiel", recuerda Juanma López Iturriaga sobre su carrera deportiva.

Juanma López Iturriaga aparece en el plató de El Club de la Comedia y pone al público de pie. "Están muertos de envidia los otros", destaca el exdeportista, que se confiesa: "No sabéis lo difícil que es ser Juanma López Iturriaga, una de las grandes leyendas del deporte español". "Estoy seguro que estaréis pensando que ser leyenda mola", afirma Iturriaga, que se sincera en su monólogo: "También tiene su parte oscura, y más siendo de Bilbao".

"En Bilbao somos gente modesta y no se me ocurriría empezaron a hablar de que gané dos Copas de Europa, siete Ligas...", recuerda Iturriega, que afirma que no es su estilo. "Si no lo sabéis yo jugué muchos años en un equipo a las afueras de Bilbao, en el Real Madrid", explica el exdeportista, desatando las risas y aplausos del público en este vídeo, donde destaca que también estuvo "en la mítica selección española" en la que fue subcampeón olímpico "en Los Ángeles hace ya 29 años": "Voy a cumplir tres décadas de vivir de p*** madre con un solo éxito, que tiene mérito, es lo que se conoce como hacerte un Massiel".

Puedes ver el monólogo al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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