Pablo Pombo, sobre la tensión en Ceuta: "Se puede rechazar el racismo sin negar el malestar social"

Pombo cuestiona la gestión de Marlaska en Ceuta y le reclama explicaciones en el Congreso: "Debe explicar por qué no garantizó la seguridad de las fronteras españolas ante la mayor violación territorial en democracia".

Ante la creciente tensión que se vive en Ceuta, el periodista de 'El Confidencial' Pablo Pombo ha defendido la necesidad de condenar cualquier forma de violencia, pero también de reconocer el malestar social que existe en la ciudad autónoma.

"Quiero ser muy rotundo con esta cuestión. Quiero condenar la violencia. Por supuesto. La violencia de los ciudadanos ceutíes contra las personas que entraron ilegalmente en nuestro país y contra quienes defienden el derecho a la información de todos los españoles, incluyendo a nuestros espectadores. Y también quiero denunciar la violencia de quienes entraron ilegalmente en nuestro país contra las fuerzas de seguridad del Estado español. Están pasando las dos cosas", ha señalado.

Pombo considera que es posible rechazar el racismo sin ignorar el malestar que atraviesa la ciudad. "¿Se puede rechazar el racismo? Yo lo rechazo, sin negar el malestar social que hay en Ceuta, porque ha pasado un mes y en ese mes la crisis fronteriza ha ido a más, no a menos. En ese mes la crisis humanitaria ha ido a más, no a menos, con menores. En ese mes la crisis de convivencia ha ido a más, no a menos", ha apuntado.

En este contexto, el periodista ha cuestionado también la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Me parece muy bien que el ministro Marlaska -creo que fue él- se comprometiera a estar en Ceuta hasta que la situación fuese resuelta del todo y se marchara a los dos días", ha ironizado.

"Me parece muy bien que Marlaska defienda a las personas que entraron ilegalmente en nuestro país y que nos recuerde que tienen derechos humanos, pero no está compareciendo en el Congreso para eso. Está compareciendo para explicar por qué el ministro del Interior no garantizó la seguridad de las fronteras españolas ante la mayor violación territorial que ha sufrido nuestro país en tiempos de democracia", ha concluido.

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