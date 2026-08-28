Maestre, sobre el Gobierno: "Hace de defensor de los intereses de Marruecos más que de España y quiero saber por qué"

Maestre pide al Gobierno que module su lenguaje sobre Marruecos: "Entre no decir que promovió el ataque contra España y defender a Marruecos, hay una manera para modular el lenguaje".

Tras la comparecencia de Fernando Grande-Marlaska este viernes sobre la situación en Ceuta, el periodista Antonio Maestre ha cuestionado en Al Rojo Vivo el discurso del Gobierno y su posición respecto a Marruecos.

"Yo es que estoy un poco sorprendido. Pero cuando tú tienes un discurso que confronta diariamente con la realidad, llega un punto en el que es difícil sostenerlo, y el Gobierno sigue manteniendo un discurso que confronta con la realidad", ha señalado.

Maestre ha puesto el foco en la defensa que, a su juicio, han hecho varios miembros del Ejecutivo de la posición de Marruecos. "Hoy hemos visto a Marlaska, ayer a Bolaños, hacer de defensa, defensor de los intereses de Marruecos más que de los de España. Y yo quiero saber por qué. Porque esto trasciende el lenguaje diplomático. Yo creo que ni están siendo más. Defienden más la participación de Marruecos en lo que ocurrió que el Gobierno de España", ha afirmado.

El periodista se ha referido también a las declaraciones de ministros marroquíes sobre lo ocurrido en Ceuta. "Estamos viendo a ministros marroquíes diciendo que venían muchos para Marruecos. Pero ¿cómo les voy a parar? Y además decían que Ceuta era marroquí. Si están diciendo ellos que no hicieron nada para pararlo...", ha apuntado.

En este sentido, Maestre ha señalado directamente a responsables de la seguridad marroquí y a su relación con el Gobierno español. "Marlaska lo sabe. Sabe que al que condecoró, Mussi, está detrás, que fue al que él condecoró en octubre de 2025. Condecoró al jefe de la DGS y de la Policía marroquí. Y él sabe que está detrás, igual que está detrás el consejero real, el consejero real de Mohamed. Esto lo saben, lo saben", ha sostenido.

Por ello, considera que el Ejecutivo debería modular su lenguaje diplomático sin llegar a acusar directamente a Marruecos. "Entiendo que no pueden decir, porque son el Gobierno, 'Marruecos hizo un ataque contra España'. Lo puedo decir yo, lo puede decir la oposición; ellos no pueden decirlo en esas palabras. Pero entre no decir en esas palabras que Marruecos fue el que promovió el ataque contra España y defender a Marruecos, hay una manera para modular el lenguaje", ha defendido.

"Tanto que hablan de lenguaje diplomático, hay una manera para modularlo", ha concluido.

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