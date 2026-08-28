Pedro Rodríguez: "En Ceuta estamos pagando una política exterior que no ha tenido en cuenta el interés general, la seguridad y la prosperidad de los españoles"

El experto advierte de que en Ceuta "se han traspasado todas las líneas rojas" y reclama una respuesta del Gobierno ante una situación cuyo daño, asegura, es "realmente significativo y muy difícil de reparar".

Tras la crisis migratoria en Ceuta y la creciente tensión que ha generado en la ciudad entre ceutíes y recién llegados, el experto en relaciones internacionales Pedro Rodríguez ha analizado en Al Rojo Vivo la respuesta del Gobierno y las herramientas que contempla la Constitución para hacer frente a una situación que, a su juicio, ha superado todas las líneas rojas.

"La democracia no es un pacto de suicidio colectivo. Claro que hay reglas y leyes perfectamente pautadas para hacer frente a una situación desbordante como esta dentro de la Constitución, dentro de las herramientas con las que cuenta un Gobierno para hacer frente a lo que estamos viendo. Una situación en la que se han traspasado todas las líneas rojas y el daño es realmente significativo y muy difícil de reparar", ha señalado.

Rodríguez ha cuestionado que la respuesta pase por pedir paciencia o limitarse a reivindicar el Estado de derecho. "Esto de decir que las cosas son como son y paciencia, pues tampoco me parece una respuesta adecuada. Tampoco me parece una respuesta adecuada presumir que somos un Estado de derecho y, por lo tanto, vamos a tolerar la destrucción de Ceuta. Tampoco me parece una situación adecuada. Tampoco me parece adecuado apelar ahora al consenso en la política exterior", ha defendido.

Para el experto, el origen del problema también está en la política exterior española. "Aquí yo veo un problema: en Ceuta estamos pagando una política exterior que no ha tenido en cuenta el interés general, que no ha tenido en cuenta la seguridad y la prosperidad de los españoles, sino que ha seguido criterios muy particulares, muy partidistas y muy poco claros", ha afirmado.

Rodríguez sitúa el inicio de esa política en el giro de España respecto al Sáhara Occidental. "Empezamos, por supuesto, con el apaciguamiento de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y bueno, pues todo el mundo sabe que el apaciguamiento con los tiranos no acaba bien", ha apuntado.

Como ejemplo histórico, ha recordado el caso del primer ministro británico Neville Chamberlain y el acuerdo de Múnich. "El primer ministro Chamberlain, cuando cedieron con Checoslovaquia ante Hitler, dijo que habían conseguido paz con honor. En un año estallaba la Segunda Guerra Mundial. Y al final, como decía Churchill: ni paz ni honor", ha concluido.

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