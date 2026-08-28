Helena Arias, profesora en Ceuta: "¿Qué normalidad es que los alumnos de 11 años vayan escoltados a clase? Así no se puede empezar el curso"

La docente, en Al Rojo Vivo, ha hablado de esa "normalidad" del comienzo del curso con estudiantes "custodiados como en un fortín": "Son menores que irán a estudiar viendo seguridad y hombres armados", dice.

Ceuta enfrenta una situación crítica tras casi un mes desde que miles de migrantes cruzaron la frontera el 31 de julio. La ciudad se ha convertido en una "olla a presión" y, con el inicio del curso escolar, se agravan las preocupaciones. Helena Arias, del Instituto Almina, expresó en "Al Rojo Vivo" que la situación actual impide el inicio normal del curso. El Ministerio de Educación aún debe decidir sobre el personal necesario, mientras se cuestiona la seguridad en los colegios. La presencia de seguridad armada afecta emocionalmente a los estudiantes, y la falta de protocolos preocupa a profesores y padres. La situación es inédita y genera incertidumbre sobre cómo garantizar una educación segura y normal para los menores.

Ceuta suma un día más al límite. Suma ya casi un mes al límite, después de que miles de migrantes llegasen a la ciudad autónoma tras cruzar la frontera con Marruecos el 31 de julio. Tras el paso del tiempo, lejos de que la situación amaine, la zona se ha convertido en una auténtica olla a presión y en breve llegará otro asunto a tener en cuenta: la vuelta de los menores a las aulas con el comienzo del curso escolar.

Sobre ello ha hablado Helena Arias, jefa del Departamento de Lengua y Literatura del Instituto de Educación Secundaria Almina, en Al Rojo Vivo. En sus palabras, la docente ha afirmado que tal y como están las cosas "no se puede empezar el curso".

Un curso que comienza el día 8 para el alumnado y una semana antes para los profesores: "El Ministerio de Educación se va a reunir y ahí se decidirá cuántos efectivos van a formar parte del curso. Llevar a los estudiantes y custodiarlos como en un fortín, esa es la normalidad del comienzo del curso. Ya se puede imaginar cómo va a ser eso".

"No sabemos bien quién y cómo se van a controlar las entradas y las salidas. No hay ningún protocolo. En las declaraciones han hablado de seguridad en el transporte escolar y en el acceso a los centros. No entendemos a qué se refieren con lo primero porque casi todos van a pie o en transporte público", indica.

En ese sentido, ha hablad de lo "duro" que va a ser "a nivel emocional" para los alumnos: "Son menores de edad en colegios hasta los 11 años y desde los 12 en los institutos. Custodiados como el Real Madrid al Camp Nou. Menores que van a clase viendo seguridad y hombres armados. ¿Qué normalidad es esa? ¿Qué derecho hay a que vean eso? Así no se puede empezar".

Además, ha planteado otra pregunta. "Los alumnos de bachillerato pueden estar y están en la calle. Van a comprar su bocata, su refresco... allí están durante media hora. ¿Quién va a controlar a esos cientos de alumnos, que van a ir mirando a ver si alguien a su alrededor puede hacerles algo?"

"Los profesores empezamos el día 1 de septiembre y nos dirán los protocolos, que todavía ni hay ni han dicho nada. A partir de ahí que nos van a decir, ¿el número de efectivos? ¿Y para el recreo o para los alumnos con actividades extraescolares? La situación en esta ciudad no se parece en nada a la de ningún otro lugar en España", ha expuesto.

Y es que tilda todo de "inaudito": "No ha pasado jamás. Ves a antidisturbios llorando en la calle. Policías, acostumbrados a situaciones límite. Cómo le vas a decir a un niño o a su familia que esté tranquilo. Qué rutina es esa. Eso es miserable. No pueden estar así".

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