El monólogo de Isabel Ordaz sobre su hijo estudiante de Medicina: "Es una secta, desde que entró en la Facultad, no lo he vuelto a ver"

"Los médicos son una secta y de las más peligrosas", aseguraba Isabel Ordaz en este monólogo de El Club de la Comedia después de que su hijo entrara en la Facultad de Medicina. Y no, no está loca por mucho que lo piensen esos duendecillos que hay por el teatro.

La actriz Isabel Ordaz estaba devastada después de que su hijo abandonara su hogar para estudiar Medicina, o, como ella asegura en El Club de la Comedia, para unirse a "la secta de los médicos". Para ella, estaba claro: "es muy difícil entrar, llevan batas blancas y se pasan el día entre drogas". Por si fuera poco, el chico tampoco pasaba por casa. ¿Qué más pruebas se necesitan? Según Isabel, en los congresos es donde deciden qué enfermedades curar y cuáles no.

Es la única explicación que encuentra a que te puedas operar con láser las miopía, pero si tienes un orzuelo solo puedas recurrir a la manzanilla. O que se puedan hacer trasplantes de cara pero no curar el acné. Algo que también le hace pensar que se trata de una secta es que tienen su propio lenguaje secreto, como ya destacó Berto Romero en el primer programa. También reflexionaba sobre los especialistas y los enfermeros.

"Algunos dicen que estoy loca, pero lo hacen para desprestigiame delante de ustedes, de Batman y de unos duendecillos que están al fondo de la sala", asegura.

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*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Isabel Ordaz, David Guapo, Goyo Jiménez y Quique San Francisco.

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