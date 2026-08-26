Cuando Berto Romero cargó contra el GPS en su monólogo: "Me ha jodido mi relación con mi mujer"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos este monólogo de Berto Romero sobre uno de los grandes protagonistas de nuestra vida cotidiana: el teléfono móvil. Un invento que lo ha hecho prácticamente todo bien, salvo el GPS.

Berto Romero repasa en este monólogo recuperado de El Club de la Comedia cómo el móvil ha cambiado nuestras vidas y pone el foco en una de sus funciones más utilizadas: el GPS. Aunque reconoce que el teléfono "lo ha hecho todo bien", tiene claro que el sistema de navegación es una excepción. "Eso es una mierda. Me ha jodido mi relación con mi mujer", asegura el humorista.

Para explicarlo, Berto escenifica una de esas situaciones que pueden surgir cuando viaja en coche con su mujer y ella conduce mientras siguen las indicaciones del GPS para llegar a su destino. El humorista también recuerda una figura que, según él, ha desaparecido gracias a la tecnología: los ancianos que ayudaban a los conductores cuando se perdían.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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