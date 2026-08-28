La pizza con piña se cuela entre las favoritas de los españoles pese a la polémica: este es el ranking

Hay quienes consideran la pizza con piña una auténtica fechoría gastronómica y quienes defienden que es un manjar. Según un estudio elaborado por una cadena de pizzerías, Soria, Ávila y Pontevedra son las provincias donde más se apuesta por la pizza con piña. El dato sorprende porque, aunque no sea precisamente una de las combinaciones más populares, la hawaiana ocupa el quinto puesto entre las pizzas más pedidas en España: por delante están la barbacoa, la de bacon, la carbonara y la cuatro quesos. En concreto, de cada 1.000 pizzas que se piden, unas 150 llevan piña. En el plató de Aruser@s, Óscar Broc y Rocío Cano se suben al barco de la piña, mientras el resto parece no entender cómo alguien puede poner fruta sobre una pizza.