Cuando Goyo Jiménez enfrentó a españoles y estadounidenses en su monólogo: casas malditas, Susan y psicofonías en El Club de la Comedia

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos algunos de los monólogos más recordados de El Club de la Comedia como cuando Goyo Jiménez comparó el carácter de los españoles con el de los estadounidenses frente a situaciones límite.

Si hay algo que muchos recuerdan de El Club de la Comedia son los icónicos monólogos de Goyo Jiménez comparando las diferencias entre ser español y estadounidense. Unas actuaciones que marcaron a toda una generación y que, con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos en laSexta.com.

"¿Estáis a gusto siendo españoles?", preguntaba Goyo Jiménez nada más comenzar este monólogo en 2011, en el que volvía a enfrentar las costumbres, esta vez poniendo el foco en cómo unos y otros reaccionan ante el miedo.

El humorista contrapone las películas de terror protagonizadas por jóvenes americanos con la actitud de los españoles. "En España tu madre te mandaba con una rebequita y allí los chavales en el campamento no miran ni el parte meteorológico¡ así pasa que les cae la mundial y tienen que pasar la noche en la casa maldita!", bromeaba el cómico, ironizando sobre cómo los protagonistas de estas películas seguían adelante pese a todas las señales de peligro.

"¡Está maldita! Si no, se llamaría 'Finca María Luisa' o 'Cortijo El Molino'", comentaba entre risas. Tampoco se libra el mundo paranormal."A mí me da vergüenza el más allá español, ¡parece que están en preescolar de espiritismo! ¿No se puede morir un logopeda y enseñar a hablar a esos espíritus?", bromeaba Goyo.

Puedes disfrutar del monólogo completo en el vídeo que acompaña esta noticia.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Belén Rueda, Gogo Jiménez, Ángel Martín y Miren Ibarguren.

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