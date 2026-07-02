Ferreras, tras decir Ayuso que España necesita observadores internacionales: "Me parece brutal escucharla decir eso, es alucinante"

"A mí me parece brutal escuchar a Isabel Díaz Ayuso diciendo que España necesita observadores internacionales para garantizar la limpieza de las elecciones", reacciona Antonio García Ferreras, tras las declaraciones de la presidenta madrileña a propósito de las críticas del PP a la ley de nietos.

Sigue la polémica por la 'ley de nietos', en la que el PP decía una cosa y ahora dice exactamente lo contrario: "No llega a decir la palabra pucherazo como Vox, pero fíjense hoy las explicaciones del líder del PP", afirma Antonio García Ferreras, dando paso a estas declaraciones.

"Cuando observamos que el número de solicitudes es de 2,6 millones, tenemos que parar y ver el impacto económico que esto supone (...) No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener nacionalidad española, pero sí estamos en contra de que esto sea un trágala en el que, con nocturnidad y alevosía (...) Hemos pedido la comparecencia del ministro de Exteriores para que nos diga exactamente qué circunscripción van a votar estas personas", afirma Feijóo.

"No entiendo nada", reacciona Ferreras, "es que se está haciendo exactamente lo que pedía él, lo que pedía Feijóo cuando estaba en Galicia. Era lo que pedía el PP, que voten cuantos más, mejor, que es un derecho por respeto a la memoria de los exiliados. Y ahora dicen: '¿Pero por qué van tan rápido?' El PP pedía que fuera más rápido. '¿Por qué se refuerza?' El PP pedía que se reforzara. Si llevamos cuatro años con esto", argumenta el presentador de Al Rojo Vivo.

Y así lo corrobora la periodista Gemma Robles, que estuvo en el viaje a Argentina y Uruguay de 2007, junto con Rajoy y Feijóo, y "hay unos mítines enormes en los que, entre otras cosas, las promesas electorales (para las elecciones de 2008) eran la de una ley justa para los nietos de los que tuvieron que salir injustamente de España".

Pero es que además, la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba este miércoles, a propósito de todo esto, de que España necesitaba observadores internacionales, para el asombro de Ferreras: "Isabel Díaz Ayuso dijo que este país necesitaba observadores internacionales, como si fuéramos un país del cuarto mundo inmerso en una guerra. Es insoportable".

"A mí me parece brutal escuchar a Isabel Díaz Ayuso diciendo que España necesita observadores internacionales para garantizar la limpieza de las elecciones. Es absolutamente terrible. Que lo diga la extrema derecha de Vox o que lo diga Donald Trump, lo entiendo, pero también lo dice el PP de Madrid", reitera Ferreras, dando paso a las declaraciones de la presidenta madrileña.

"¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? Un gobierno mafioso. ¿Cuándo lo hace? Tras más de ocho años o nueve de gobierno, cuando el proyecto está acabado y ve que va a perder las elecciones y, de repente, todo esto de manera acelerada. Donde haya una duda habrá que poner la lupa y pedir toda la transparencia y ayuda a otras organizaciones, a la propia Unión Europea, que haya observadores. En fin, la situación, como comprenderán, es anómala para nosotros", asegura Ayuso.

Pero, como sentencia Ferreras, "lo que es anómalo es que el PP, que ha defendido la ley de Nietos, ahora diga que esta es una especie de trampantojo, de trampa para transformar demográficamente el censo".

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