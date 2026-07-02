¿Qué tiene en común la 'ley de nietos', la regularización de migrantes y la prioridad nacional de PP-Vox? "La agenda trumpista": el análisis de Pedro Vallín

El periodista Pedro Vallín reacciona a los últimos argumentos de PP y Vox, que ponen en duda el sistema electoral. En el vídeo, los detalles.

PP y Vox vuelven a alimentar el fantasma electoral. Este mismo miércoles, Vox llamaba golpe de estado a la 'ley de nietos', Ayuso escalaba todo cuestionando el sistema, deslegitimando el voto e, incluso, pidiendo para controlar observadores internacionales en las embajadas, como tiene Bangladesh, y Alberto Núñez Feijóo hablaba de que Pedro Sánchez estaba haciendo "ingeniería electoral".

El periodista Pedro Vallín señala que todo esto es la "ensalada perfecta" porque "los temas son la ley de nietos, la regularización de inmigrantes y la prioridad nacional".

"¿Y qué tienen en común los tres temas?", se pregunta el periodista, respondiendo él mismo: "La agenda trumpista de atacar, de cuestionar el derecho al voto de la gente, de establecer principios xenófobos... Y, básicamente, poner en duda de antemano la legitimidad de los procesos electorales en el país".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido