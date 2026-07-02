García Aller, tras personarse la Abogacía por las joyas de Zapatero: "Esto es todo muy confuso, da cuenta del jaleo en el que está tanto el expresidente como el presidente Sánchez"

La Abogacía del Estado se persona como acusación en la causa por las joyas de Zapatero. La periodista Marta García Aller lo analiza en este vídeo.

La Abogacía del Estado se persona como acusación en la causa por las joyas de Zapatero. De forma más concreta, la personación de Hacienda, que ha de hacerse a través de la Abogacía del Estado, se producirá a lo largo de la mañana de este miércoles.

"De los creadores de la Guardia Civil registra la Guardia Civil, cuando entró la UCO en la Guardia Civil, ahora la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, se persona contra Zapatero, al que el Gobierno defiende", afirma la periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial'.

Es por ello que, según la periodista, "es todo muy confuso" y "da cuenta del jaleo en el que está no solo Zapatero, sino también Sánchez, porque, por extensión, ha reiterado su confianza y se le ha olvidado pedir que devuelva las joyas que, por cierto, llevan incautadas desde el 19 de mayo".

García Aller considera que Zapatero, tal como dijo, debería dar explicaciones: "Todavía no lo ha hecho, ni siquiera en sede judicial (...) Y si hay joyas valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación oficial) y todavía no sabemos ni siquiera si ha tributado por ellas, creo que al menos los españoles, también al juez, nos debe una explicación", concluye la periodista. En el vídeo podemos ver más detalles de esta información.

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