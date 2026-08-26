Alberto Ibáñez (Compromís), sobre la crisis de Ceuta: "El PSOE sigue sin querer asumir la gravedad de lo que ha pasado y sin nombrar al rey de Marruecos"

El portavoz de Compromís en el Congreso pide que el Gobierno se centre en señalar a Rabat como responsable de las más de 100 muertes que se han producido en el intento de entrada a la ciudad autónoma.

La crisis migratoria está generando tensiones en el seno del Gobierno. Mientras el ala socialista insiste en la necesidad de mantener unas buenas relaciones con Marruecos pese a la entrada de 80.000 personas de forma irregular en Ceuta, algunos de sus socios piden al PSOE que señale directamente al país vecino como responsable de lo que consideran un "ataque híbrido".

Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, ha asegurado en Al Rojo Vivo que, 27 días después de la avalancha migratoria, "el PSOE sigue sin querer asumir la gravedad de lo que ha pasado y sin nombrar al rey de Marruecos".

Asegura el diputado que lo vivido en Ceuta "es un ataque híbrido de Marruecos". Por ello, pide que el Gobierno se centre en señalar a Rabat como responsable de las más de 100 muertes que se han producido y no desvíe el foco con la reforma de la ley de extranjería: "Despistar con esto es un error".

También ha sido crítico el parlamentario de Compromís con el hecho de que la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones por la crisis migratoria llegue más de un mes después del inicio de esta situación. Por ello, considera que el adelanto del 9 al 3 de septiembre es insuficiente. "Es mejor el 3 que el 9, pero llega tarde", concluye Alberto Ibáñez en Al Rojo Vivo.

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