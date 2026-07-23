Cuando Berto Romero convirtió su nariz en protagonista de su monólogo: "Todo el esfuerzo genético fue ahí"

Con motivo del 20.º aniversario de laSexta, la cadena recupera el monólogo que Berto Romero protagonizó en 'El Club de la Comedia' en 2011, una actuación en la que el humorista hizo de su nariz el blanco de todas las bromas.

En 2011, Berto Romero se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' dispuesto a reírse, sobre todo, de sí mismo. El humorista comenzaba asegurando que en su casa había tenido un "déficit de cariño", aunque pronto encontraba una explicación de lo más surrealista. "Al final he venido a pensar que fue por la nariz. Quieras que no, me ha distanciado siempre mucho de mi familia", bromeaba, convirtiendo su rasgo más característico en el eje de todo el monólogo.

El humorista confesaba que normalmente evitaba ciertos planos en televisión porque "son muy ingratos" para él y aseguraba que ni siquiera era plenamente consciente del tamaño de su nariz. "Dios, en su infinita sabiduría, me puso los ojos a los lados, así que yo no la veo", decía entre las carcajadas del público.

El cómico también explicaba por qué suele llevar gafas, aunque no las necesite para ver. "No tienen cristal, veo perfectamente. Las llevo porque puedo. ¿Quién en la zona euro puede llevar gafas mejor que yo? Tengo hasta un repecho hecho. ¡Puedo llevar 15 pares de gafas a la vez si me da la gana!", lanzaba al público: "Cuando era un feto, lo primero que se hizo fue la nariz. Fue un embarazo cartilaginoso nasal. Todo el esfuerzo genético fue a la nariz", concluía.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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