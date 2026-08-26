Rafa López, sobre las explicaciones del Gobierno por la crisis de Ceuta: "Más que comparecencias, necesitamos careos"

Según el sociólogo, "la Unión Europea se tiene que plantear cuáles son las bases de su fortaleza. Un ataque híbrido, como hemos producido, ha desestabilizado toda la Unión Europea, España y a la ciudad de Ceuta".

En el programa Al Rojo Vivo, el sociólogo Rafa López destaca la facilidad con la que se puede desestabilizar a la Unión Europea con 80.000 personas, especialmente con la complicidad de la extrema derecha en España y Europa. López cuestiona las bases de fortaleza de la Unión Europea, afirmando que un ataque híbrido ha desestabilizado tanto al bloque como a España y Ceuta. Critica la tardía respuesta del Gobierno español, sugiriendo que se necesitan explicaciones claras, no meras comparecencias. López subraya que las explicaciones actuales, como las de Margarita Robles, no son suficientes, y el Gobierno debe aclarar la situación.

Al hilo del debate sobre las capacidades militares que puede tener Marruecos, el sociólogo Rafa López señala este miércoles en el programa Al Rojo Vivo que es muy fácil desestabilizar a toda la Unión Europea con 80.000 personas. "Qué fácil es estabilizarlo con la ayuda y por tanto, con la complicidad, de la extrema derecha en España y en la Unión Europea es facilísimo".

"La Unión Europea se tiene que plantear cuáles son las bases de su fortaleza. Un ataque híbrido, como hemos producido, ha desestabilizado toda la Unión Europea, ha desestabilizado España y por supuesto que ha desestabilizado a la ciudad de Ceuta", expone el sociólogo.

Por tanto, Rafa López sí cree que las comparecencias y la presencia del presidente del Gobierno llega tarde: "Yo siempre digo que más que comparecencias necesitamos careos, porque en este momento, lo que dicen unos ministros y otros, no son compatibles y, por tanto, hace falta una explicación".

Y las explicaciones, continúa López, no pueden ser la que nos dice, por ejemplo, Margarita Robles, que son 80.000 espontáneos, como si hubieran surgido de las redes sociales simplemente, o por ejemplo, como si fueran el pueblo de Israel pasando el Mar Rojo, 80.000 personas que eran incapaz de verse. "Se sabía que podía pasar, que había movimientos y, por tanto, el Gobierno de España todavía tiene que dar muchísimas explicaciones", asegura el sociólogo.

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