Pablo Pombo, sobre Ayuso: "Chao, pescao, pero la pescadería seguirá abierta"

Pendientes de la decisión judicial que puede llegar a partir de septiembre, el periodista de 'El Confidencial' destaca la importancia de defender tres derechos: información, opinión y presunción de inocencia.

Pablo Pombo, periodista de El Confidencial, opina sobre las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso respecto a la compra de su ático, afirmando que aunque el tema parece cerrado, la "pescadería sigue abierta" por la información periodística y las posibles decisiones judiciales. Destaca la importancia de defender los derechos a la información, opinión y presunción de inocencia. Pombo plantea cómo perciben este asunto los trabajadores y familias humildes, sugiriendo que la respuesta se verá en las urnas, con Ayuso probablemente manteniendo el poder, pero con la incógnita de si lo hará con o sin Vox. Considera que el tema es problemático para Ayuso, afectando su imagen.

En torno a las explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sobre la compra del ático, Pablo Pombo, periodista de 'El Confidencial' opina que bueno, "chao, pescao, pero la pescadería sigue abierta y seguirá abierta porque habrá información periodística". "¿Habrá información en la Asamblea de Madrid? Tarde, pero la habrá. Y porque estamos pendientes de que llegue una decisión judicial. Solo los tribunales pueden cerrar esa pescadería o dejarla abierta hasta entonces".

"También que defendamos tres derechos: primero, el de la información; segundo, el de la opinión y tercero; la presunción de inocencia", añade el periodista de El Confidencial en Al Rojo Vivo.

Pombo plantea en su intervención en Al Rojo Vivo una pregunta muy interesante: ¿cómo ven los trabajadores, las familias humildes, los currantes, los jóvenes, la compra de la casa? Pombo asegura que la respuesta se verá en las urnas y que, "con toda seguridad, seguirá gobernando Ayuso".

"La diferencia está en si lo hará con o sin Vox", destaca Pombo. "No me atrevo a anticiparme a la opinión de los madrileños y de las madrileñas. Honestamente, creo que esta es una cuestión lacerante para toda persona que o bien tenga un problema con su vivienda o bien, y sobre todo, conozca las circunstancias, no es un problema ya para el Partido Popular madrileño y que es un problema para la propia Isabel Díaz Ayuso, que sabe que esto no ha sentado nada bien", puntualiza Pablo Pombo.

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