La ironía de Martínez-Vares sobre la pancarta reivindicativa de Argentina sobre las Malvinas: "Lo más lastimoso es que sea un jugador del Betis quien se vea envuelto en la polémica"

El consultor político Santiago Martínez-Vares comenta la celebración de Argentina, tras ganar la semifinal a Inglaterra, en la que dos jugadores portaban una (polémica) pancarta que ponía: 'Las Malvinas son argentinas'.

"Las Malvinas son argentinas". Con esta pancarta celebraban la victoria de Argentina contra Inglaterra y por ende su segunda final consecutiva en un Mundial. Los argentinos se la jugarán contra España este domingo 19 de julio, a las 21:00.

La pancarta fue mostrada por Giovanni Lo Celso (actual jugador del Betis) ante la grada para mostrar su rechazo a la invasión del territorio por parte del que ayer era su rival, algo que está completamente prohibido en la normativa de la FIFA al incluir mensajes políticos durante las competiciones oficiales.¿Sancionarán a Argentina a las puertas de la final?.

"Lo más lastimoso es que sea un jugador del Betis el que se vea envuelto en esta polémica, que, además, ayer no jugó", reacciona irónico y divertido el consultor político, Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words y, además, sevillano y del Betis.

Por otro lado, y volviendo de lleno a la polémica, afirma el analista que "lo lógico y lo normal será que la FIFA lo sancione". Aunque "como dicen en esta competición, Argentina juega con un plus: Infantino (presidente de la FIFA) es el mejor delantero de Argentina. Así que el domingo toca ganar y hablar en el campo", argumenta Martínez-Vares, que además, "es lo que está haciendo este seleccionador desde que tomó el timón de la Roja".

"El domingo que se imponga el fútbol, el fútbol y nada más que el fútbol, y seremos campeones", concluye (y espera) Martínez-Vares. En el vídeo podemos ver más detalles de esta polémica pancarta.

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