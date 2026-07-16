Pedro Vallín recuerda la 'mano de Dios' tras la pancarta de Argentina sobre las Malvinas: "Creo que es la única infracción que se considera como un mito, en lugar de un robo"

El periodista sostiene que Lo Celso y Paredes no deben ser sancionados por sus reivindicaciones sobre el archipiélago que el Reino Unido controla frente a la costa argentina: "Que les pongan una multilla y a correr".

La polémica está desatada en el Mundial. Tras la victoria de Argentina ante Inglaterra, Giovanni Lo Celso mostró una pancarta que rezaba "las Malvinas son argentinas", haciendo referencia a la reclamación histórica del país sudamericano sobre el archipiélago que hace dos siglos le fue arrebatado por el Reino Unido. Lo mismo defendió Leandro

Pedro Vallín ha asegurado que "esto e pasa a Inglaterra por tener todavía territorios de ultramar, si no, no le pasaría". Además, ha bromeado con la famosa 'mano de Dios' con la que Diego Armando Maradona arrebató a los ingleses el Mundial de 1986. "Debe ser la única infracción que se considera como un mito en lugar de un robo", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que Lo Celso y Paredes sean sancionados por utilizar un eslogan político, como ya sucedió con Rodri y Morata tras la pasada Eurocopa, Vallín opta por restarle importancia y no cree que deban ser penalizados sin jugar la final: "Que protesten, que pongan una multilla y a correr".

Por su parte, Santiago Martínez-Vares, reconocido aficionado bético, ha lamentado que sea Lo Celso, futbolista de su club, el que esté protagonizando las portadas de todo el mundo. "La ironía de Martínez-Vares sobre la pancarta reivindicativa de Argentina sobre las Malvinas: "Lo más lastimoso es que sea un jugador del Betis quien se vea envuelto en la polémica"", ha aseverado el analista.

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