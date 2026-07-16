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Pedro Vallín recuerda la 'mano de Dios' tras la pancarta de Argentina sobre las Malvinas: "Creo que es la única infracción que se considera como un mito, en lugar de un robo"

El periodista sostiene que Lo Celso y Paredes no deben ser sancionados por sus reivindicaciones sobre el archipiélago que el Reino Unido controla frente a la costa argentina: "Que les pongan una multilla y a correr".

Pedro Vallín recuerda la 'mano de Dios' tras la pancarta de Argentina sobre las Malvinas: "Creo que es la única infracción que se considera como un mito, en lugar de un robo"

La polémica está desatada en el Mundial. Tras la victoria de Argentina ante Inglaterra, Giovanni Lo Celso mostró una pancarta que rezaba "las Malvinas son argentinas", haciendo referencia a la reclamación histórica del país sudamericano sobre el archipiélago que hace dos siglos le fue arrebatado por el Reino Unido. Lo mismo defendió Leandro

Pedro Vallín ha asegurado que "esto e pasa a Inglaterra por tener todavía territorios de ultramar, si no, no le pasaría". Además, ha bromeado con la famosa 'mano de Dios' con la que Diego Armando Maradona arrebató a los ingleses el Mundial de 1986. "Debe ser la única infracción que se considera como un mito en lugar de un robo", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que Lo Celso y Paredes sean sancionados por utilizar un eslogan político, como ya sucedió con Rodri y Morata tras la pasada Eurocopa, Vallín opta por restarle importancia y no cree que deban ser penalizados sin jugar la final: "Que protesten, que pongan una multilla y a correr".

Por su parte, Santiago Martínez-Vares, reconocido aficionado bético, ha lamentado que sea Lo Celso, futbolista de su club, el que esté protagonizando las portadas de todo el mundo. "La ironía de Martínez-Vares sobre la pancarta reivindicativa de Argentina sobre las Malvinas: "Lo más lastimoso es que sea un jugador del Betis quien se vea envuelto en la polémica"", ha aseverado el analista.

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