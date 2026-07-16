Terraza, sauna e hidromasaje: así es el piso de lujo que no convence a las hermanas Collado

Encontrar la casa perfecta no resulta una tarea sencilla, ni siquiera cuando el presupuesto permite visitar algunas de las viviendas más exclusivas de Madrid. Nuria y Marta Collado recorren dos espectaculares pisos, aunque ninguno consigue cumplir con todas sus expectativas.

La búsqueda de un nuevo hogar lleva a Nuria y Marta Collado a visitar dos impresionantes viviendas de lujo en 'Mujeres Ricas'. La primera parada es un piso de 255 metros cuadrados situado en Chamberí. La vivienda reúne muchas de las características que buscan, como amplios espacios, tres dormitorios y dos baños completos. Sin embargo, hay un detalle que acaba descartándola: la ausencia de una terraza.

La siguiente visita las traslada al exclusivo barrio de Salamanca, donde conocen un piso de 450 metros cuadrados con todo tipo de comodidades. La vivienda cuenta con una amplia terraza y un baño de lujo equipado con ducha, sauna y bañera de hidromasaje, una de las estancias que más llama su atención.

Pese al alto nivel de la propiedad, tampoco termina de convencerlas. El motivo vuelve a estar relacionado con la terraza, que consideran demasiado expuesta a las miradas de los vecinos.

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