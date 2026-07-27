Charlotte, hija de Mariana Nannis, descubre el lado menos glamuroso de ser modelo: "Pensaba que era más fácil"

La hija de Mariana Nannis se somete a una intensa sesión de fotos para crear su primer 'book' profesional y dar el salto al mundo de la moda.

En este fragmento de 'Mujeres Ricas', recuperado por laSexta con motivo de su 20 aniversario, las cámaras acompañan a Charlotte, hija de Mariana Nannis, durante una jornada clave en su sueño de convertirse en modelo.

Cuando el reportero le pide una breve carta de presentación, la joven responde con total sinceridad: "No hago nada". Su objetivo es realizar un 'book' profesional para enviarlo a distintas agencias de modelos. Un trabajo que, según explican en el programa, puede alcanzar los 3.000 euros y requiere entre seis y ocho horas de sesión fotográfica.

A lo largo del día, Charlotte posa ante las cámaras, cambia de estilismo y sigue las indicaciones del equipo, descubriendo de primera mano la exigencia que hay detrás de una profesión que desde fuera parece mucho más sencilla.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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