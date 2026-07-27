La alcaldesa de Casavieja (Ávila) rompe a llorar al hablar de las consecuencias del incendio: "He pasado tristeza, indignación y frustración"

¿Qué ha dicho? Vanessa Muñoz no ha podido contener su emoción al manderle un mensaje a sus vecinos en el que les ha pedido "tranquilidad", asegurándoles que "volverán a levantar esto".

Casavieja es uno de los municipios más afectados por el incendio en Ávila, el mayor en la historia de España. La alcaldesa, Vanessa Muñoz, se mostró visiblemente afectada al hablar en Al Rojo Vivo sobre la situación. Criticó la falta de información por parte de algunos mandos, lo que dificultó su comunicación con los vecinos evacuados. A pesar de la tragedia, envió un mensaje de tranquilidad y esperanza, asegurando que el municipio se recuperará. Muñoz destacó el esfuerzo y solidaridad de sus vecinos durante la crisis. Concluyó pidiendo paciencia y asegurando que todo está bajo control.

Casavieja es uno de los municipios afectados por el incendio en Ávila, que ya se ha convertido en el mayor de la historia de España. Su alcaldesa, Vanessa Muñoz, no ha podido evitar romperse al hablar en Al Rojo Vivo de cómo lo ha vivido.

La alcaldesa ha explicado que la mayor queja institucional que tiene es la "falta de información" que ha habido "por parte de los mandos". De esta forma, ha señalado que, aunque desde la Guardia Civil, la subdelegación del Gobierno de Ávila y los agentes medioambientales de la zona, sí le han dado información, le ha faltado que otras personas que no son las que suelen ponerse en contacto de manera habitual con ella para otro tipo de asuntos, le fuesen actualizando cómo estaba la situación o las perspectivas de futuro para el municipio.

"Hay personas que no han estado a la altura institucionalmente hablando para conmigo", ha asegurado, destacando que, como alcaldesa, cree que en una situación como esta es importante que le tengan bien informada para saber qué decirle a los vecinos que ha tenido que desalojar. "Me preguntan y no tengo nada que decirles", ha lamentado.

Un momento que ha aprovechado para mandar un mensaje a los vecinos de su municipio. "Quiero transmitirles tranquilidad. A pesar de que algunos hayan perdido mucas cosas, volveremos a levantar esto", ha indicado, rompiendo a llorar al pensar en las consecuencias de lo ocurrido.

Vanessa Muñoz ha asegurado que ella no ha pasado miedo en ningún momento porque sus vecinos han estado "al pie del cañón" día y noche, sin dormir, comiendo lo justo y pasándolo mal. "Han ayudado en lo que podían", ha destacado.

Por tanto, ha desvelado, entre lágrimas, que lo que de verdad siente es "mucha tristeza, indignación y frustración" por no poder hacer más de lo que hace.

La alcaldesa ha finalizado la llamada reiterando que lo importante es transmitir un mensaje de "tranquilidad" a sus vecinos, confesando que espera que puedan volver a sus casas lo antes posible y pidiéndoles que no se desplacen de manera innecesaria. "Todo está bien, que tengan paciencia", ha zanjado.

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