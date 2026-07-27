Montesinos explica la línea del PP durante los incendios de Madrid: "La consigna interna de Feijóo a los suyos es que no se entre en el rifirrafe político"

El periodista Pablo Montesinos analiza la orden que está siguiendo el PP durante la gestión de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila, dada por el líder de la oposición. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', explica la consiga que, de momento, parecen haber dado desde Génova desde que aparecieron los grandes incendios de la Comunidad de Madrid y de Ávila de parar la trégua política.

Según el periodista, "este viernes, cuando la situación ya era dramática con respecto a los incendios, Alberto Núñez Feijóo tuvo una reunión con sus colaboradores más próximos donde acordaron que no iban a responder al ministro Óscar Puente". El ministro había hecho ya algunas declaraciones sobre los incendios criticando la decisión de la Comunidad de Madrid y había respondido también a algunos insultos que por parte de este gobierno autonómico habían lanzado al Delegado de Gobiernno.

"La consigna interna del jefe de la oposición durante estos días, vamos a ver los próximos, ha sido que no se debía de entrar al rifirrafe político. De hecho, Feijóo está en línea directa con los presidentes autonómicos del PP y también con Emiliano García-Page", informa Montesinos.

Según le han trasladado los barones populares a Feijóo es que "todavía falta todo el mes de agosto, que va a ser muy complicado de gestionar, que están verdaderamente en alerta y preocupados y que, en consecuencia, no es el momento de la consigna política", informa Montesinos. Por eso, "el viernes dio Feijóo esa orden taxativa de no entrar en el cuerpo a cuerpo político con Óscar Puente. De hecho, sus declaraciones ya el domingo iban por ese sentido", sostiene Montesinos.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis e información.

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