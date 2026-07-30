Maestre reacciona a la decisión del Gobierno de Ayuso de vender el ático para destinarlo a los incendios: "Cuando la pillan, hace algo aún más sucio: usar el dolor"

El periodista Antonio Maestre critica la decisión que hemos conocido en directo de la Comunidad de Madrid, de vender el ático de lujo que había comprado para que Ayuso y su equipo trabajasen mientras duraban las obras en la Real Casa de Correos. Una compra que nos enteramos por la prensa, no por el Gobierno autonómico.

Este miércoles, 'El País' revelaba que la Comunidad de Madrid había comprado un ático de lujo (en el mes de abril) en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, Chamberí, para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su equipo trabajasen mientras durasen las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Una información por tanto de la que nos enteramos por la prensa, ya que la Comunidad de Madrid no había dicho nada. La polémica era más que evidente.

Ahora, en pleno directo de Al Rojo Vivo, conocemos que el Gobierno de Ayuso ha ordenado vender el ático (y otros inmuebles más) para destinarlo a paliar los efectos de los incendios que han tenido lugar estos días en la Sierra Oeste de la comunidad.

El periodista y escritor Antonio Maestre es más contundente en su reacción: "Esta explicación demuestra que lo que estaban haciendo era algo oculto, sucio, algo inconfesable y que, cuando les han pillado, ahora lo que hacen es utilizar el drama de la gente que ha perdido su casa. Lo que hacen es parapetarse y esconderse detrás del dolor de quien ha perdido todo. Eso es lo que está haciendo ahora".

La presentadora de Al Rojo Vivo, Inés García, recordaba cómo hace menos de 24 horas (cuando conocíamos la noticia de la compra del ático de lujo), "Isabel Díaz Ayuso hablaba directamente de una campaña de desprestigio hacia su persona por esta información que publicaba el diario 'El País' y que se ha demostrado que era cierta".

Sin embargo y tras escuchar esas declaraciones de la presidenta, Maestre insiste: "La decisión que acaba tomar ahora la Comunidad de Madrid concuerda con el hecho de que si se le estaba comprando algo. Se estaba comprando un ático de lujo enfrente de la casa donde tiene la vivienda su madre, en el barrio de toda la vida de Isabel Díaz Ayuso, en el barrio al que ella aspiraba a tener algún día un ático (...). Y se lo hemos pagado nosotros. Y ahora la han pillao. La han pillao y quiere usar el dolor de la gente".

Es más, desde la Comunidad reconocen que esas obras en la Real Casa de Correos van a continuar a las iniciadas en 2025 y que, por ende, se comprometen a buscar dentro de su patrimonio inmobiliario espacios que reúnan las condiciones necesarias para trasladar la actividad mientras duren esos trabajos. De hecho, explica y conlcuye Maestre que según el Inventario General de Comunidad de Madrid, hay 78 inmuebles vacíos en Madrid.

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