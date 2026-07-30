Elizabeth Duval, sobre el ático de lujo que la Comunidad de Madrid ha comprado para que Ayuso trabaje: "No tiene un pase, es un ridículo absoluto"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval critica en este vídeo que la Comunidad de Madrid haya comprado un piso de lujo para que la presidenta y su equipo trabajen mientras hay obras en la sede oficial de la Comunidad, Real Casa de Correo, ubicada en la Puerta del Sol.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo, en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, para que la presidenta, junto con un "pequeño equipo" usen como "oficina" temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

No obstante, y según la presidenta, es "un lugar para hacer temporalmente reuniones institucionales", pero, además, según la ordenación del Ayuntamiento de Madrid ese inmueble no podría usarse como oficina, sino solo como vivienda residencial (en el vídeo podemos ver con detalle esta información).

Por su parte, la filósofa y escritora Elizabeth Duval, critica que, además, "las obras [en la Real Casa de Correos] ni siquiera estaban anunciadas, es una cosa que hemos descubierto ahora".

Sin embargo, la escritora se quiere centrar en el caso de Cristina Cifuentes, la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que pillaron metiéndose unas cremas de un supermercado en el bols, que no costaban más de 6 euros, y dimitió.

En este caso, "estamos calculando que el precio de este ático de lujo es de unos seis millones de euros más o menos", subraya Duval y además señala que en este caso no es un robo a un supermercado sino que estamos hablando de "casi un robo al propio bolsillo de la Comunidad de Madrid, al bolsillo de todos los que aquí vivimos".

Por tanto, todo esto, asegura que esto "no tiene ningún pase, es una cosa completamente brutal, un ridículo absoluto". Además, "algo así sería causa para que dimitira una presidenta en cualquier sitio", concluye.

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