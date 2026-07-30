Más Madrid señala que "no le vale" con que Ayuso venda el ático de lujo tras el escándalo: "Como la hemos pillado, se lo quita de en medio"

¿Qué ha dicho? Marta Carmona asegura que seguirán todas las vías para exigir "toda la transparencia" al Gobierno de Ayuso que no está teniendo. "Parece bastante claro que lo que pretendía no era limpio", destaca.

Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario del Gobierno regional, ha comenzado el proceso de venta de varios inmuebles entre los que se encuentra el ático en Chamberí de Isabel Díaz Ayuso apenas un día después de que surgiese la polémica tras conocerse su existencia. El dinero obtenido, dicen, irá "destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio".

Marta Carmona (Más Madrid) ha conocido esta noticia en directo en Al Rojo Vivo, y no ha dudado en cargar contra el Gobierno de Ayuso, asegurando que a su partido no le vale con que ahora vaya a venderlo. "Seguiremos todas las vías para exigir toda la transparencia que no están teniendo sobre el dinero público", ha asegurado.

De esta forma, ha recordado que el ático que ahora pretenden vender se compró el 14 de abril, es decir, varios meses antes de los incendios. "Como la hemos pillado y hemos visto lo que quería hacer, se los quita de en medio", ha criticado, destacando que intenta disimular utilizando la tragedia como excusa.

"Parece bastante claro que lo que pretendía hacer no era particularmente limpio ni transparente. Pretendía hacer un uso personal, pero esa necesidad ya no existe", ha recalcado.

Carmona ha tachado de "desvergüenza" lo que Ayuso hace con el dinero público de todos los madrileños, preguntándose si tiene que haber un escándalo como este para que se use bien ese dinero.

"Está claro que el único interés que tiene en el dinero público es ella, para vivir con un tren de vida muy superior al que se puede permitir y para sentirse integrada en la 'jet set' madrileña", ha señalado, indicando que debería estar centrada en gobernar, algo que "no parece su prioridad".

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