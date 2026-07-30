¿Es una buena operación inmobiliaria la compra del ático de lujo para Ayuso que ha hecho la CAM? "Es horrorosa": el análisis económico de Gonzalo Bernardos

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona analiza en términos económicos la operación que ha hecho la Comunidad de Madrid al comprar un ático de lujo para que la presidenta y su equipo trabajen, mientras hay obras en la Real Casa de Correos, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid: Chamberí.

El Gobierno de Ayuso ha comprado un ático de lujo de casi 500 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, para que la presidenta y su equipo trabajen mientras hay obras en la sede oficial, la Real Casa de Correos, Una compra que ha despertado todo tipo de críticas.

A nivel estrictamente económico, la compra o la operación para además "horrorosa", tal como la califica el economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos.

En primer lugar, explica el profesor, porque "en Chamberí, en el distrito de Salamanca y dentro de Madrid las ventas están bajando sustancialmente. Si lo hubiera comprado el año que viene, seguramente se habría ahorrado dinero".

En segundo lugar, añade, "porque todas las administraciones públicas tienen muchos inmuebles vacíos. Por tanto, estoy seguro de que la Comunidad de Madrid no es una excepción y podía trabajar en un inmueble que no estuviera ocupado".

Y, por último, y en tercer lugar, "si tenemos una emergencia habitacional, una dificultad para los españoles para conseguir vivienda, me parece increíble que el Gobierno de Madrid, en este caso, no facilite una vivienda más o un despacho profesional para la presidenta de la Comunidad de Madrid". En definitiva, "un desatino completo, lo veas por donde lo veas", concluye contundente Bernardos.

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