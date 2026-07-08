Marta García Aller: "Cuando el Gobierno debería estar más acorralado, aparecen Trump y Feijóo para echarle una mano"

La periodista de 'El Confidencial' analiza la polémica generada por las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre las bajas laborales y considera que el líder del PP está dando argumentos a sus adversarios políticos.

La periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado las reacciones políticas que han provocado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre las bajas laborales, un debate que ha desembocado en un duro cruce de reproches entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

García Aller ha considerado que las críticas dirigidas al líder del PP por sus propias ausencias en el Congreso tienen recorrido político. "Está bien tirada la crítica que le hacían a Feijóo por las veces que se ha ausentado del Congreso de los Diputados e incluso de algún debate", ha señalado.

La periodista ha aprovechado además para relacionar esta polémica con el contexto político que atraviesa el Gobierno y con la actualidad internacional protagonizada por Donald Trump. A su juicio, el Ejecutivo debería encontrarse en una posición de máxima debilidad por la acumulación de casos de corrupción que afectan a su entorno, las dificultades para aprobar los Presupuestos y su situación de minoría parlamentaria.

Sin embargo, García Aller cree que esa presión se está viendo parcialmente aliviada por la actuación de dos de sus principales adversarios. "En un momento en el que el Gobierno debería estar más acorralado, hay dos personas que continúan echándole una mano una y otra vez: Donald Trump y Feijóo", ha afirmado. En el caso del líder del PP, ha ironizado con que "cada vez que habla tiene que salir un portavoz a explicar lo que ha querido decir".

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