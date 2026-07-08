Maestre, tajante sobre Feijóo: "No me voy a comer la propaganda, Feijóo habló de quitarle derechos y prestaciones a quienes están de baja médica"

El periodista y esritor Antonio Maestre analiza y critica de forma contundente las declaraciones que realizó el líder del PP sobre las bajas laborales. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Alberto Núñez Feijóo criticaba este martes las bajas laborales: tachó de "cáncer" el absentismo y prometió una reforma laboral, con o sin sindicatos, si llegaba al poder. De este modo, el líder del PP proponía que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo, es decir, que cobre menos.

Antes de comenzar su análisis, el periodista y escritor Antonio Maestre confiesa "A ver si puedo desarrollar mi intervención sin cabrearme mucho". Lo primero de todo: "Me niego a que el debate sea otro que el que ha planteado Alberto Núñez Feijóo. Me niego a hablar de fraude, porque eso no es lo que planteó ayer Feijóo", afirma.

Esto es, "Feijóo dio una cifra que no es casual, dijo 1,2 millones. Esas son las personas que están con una baja médica, que no tiene que ver con el fraude. El debate que planteó es quitarle prestaciones y derechos a la gente que está con baja médica. No me voy a comer la propaganda", afirma contundente.

Por otro lado, añade que tampoco va a aceptar que "la ignorancia supina de Alberto Núñez Feijóo, porque ejerce de vocero de la patronal, me vaya a desviar del tema. No estoy dispuesto, porque luego hayan salido todos los diputados del PP en tromba a intentar justificar la torpeza de su jefe. Me da absolutamente igual".

Y advierte: "A mí nadie me va a decir que no hable del cáncer porque ellos (PP) se piensen que tienen el privilegio por haber sufrido la enfermedad". "Porque cualquier ciudadano tiene la legitimidad para hablar del cáncer", añade Maestre señalando a Borja Sémper, "que considera que ha sufrido un cáncer y su jefe utiliza la palabra cáncer, el resto, que hemos sufrido el cáncer en nuestra familia, no podemos hablar".

Así, afirma Maestre, "el cáncer es una enfermedad que tiene baja médica y que no todo el mundo tiene los privilegios que ha tenido Borja Sémper al sufrirla". Porque la verdad, añade contundente, "cuando alguien tiene un cáncer, la mayoría solo cobra el 75%. Él ha cobrado el 100, que me parece muy bien, pero la mayoría cobra el 75% y lo que quieren desde el PP es quitar derechos a la gente, porque la gran mayoría solo cobra hasta 545 días por un cáncer, no como él, que ha cobrado desde el día uno el total de la base reguladora y los complementos, algo que no cobra ningún trabajador en España".

Es por ello que pide que "nadie se arrogue": "Todo el mundo tiene derecho a utilizar el cáncer para hablar de derechos laborales", asegura firmemente Maestre.

Por último, quiere destacar que lo que está poniendo en duda Feijóo, con sus declaraciones de este martes, "es que existan convenios laborales que paguen el 100% del coste a su trabajador, porque, según Feijóo, no es posible que un trabajador que no vaya a trabajar cobre lo mismo que otro que va a trabajar". Y además, dice el líder del PP que independientemente de cuál sea el convenio, él va a legislar para que eso no sea así: "Eso es muy grave", concluye Maestre, rematando con una reflexión final:

"¿Cómo no va a haber más bajas médicas si en los últimos 20 años los trabajadores de más de 50 años han subido un 50% de la masa laboral activa? ¿Cómo no va a haber más bajas médicas si se ha aumentado la edad de jubilación y la esperanza de vida con buena salud es similar a la edad de jubilación?".

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